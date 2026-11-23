Росздравнадзор вынес предостережение петербургской поликлинике № 72 после того, как врач необоснованно освободил пациента от вакцинации, сославшись на расстройство желудочно-кишечного тракта. Проверка была инициирована по материалам, переданным Генеральной прокуратурой РФ.

Специалисты надзорного ведомства установили, что указанное заболевание не входит в официальный перечень медицинских противопоказаний для проведения иммунопрофилактики. В пресс-службе подчеркнули, что все процедуры вакцинации должны строго регламентироваться действующими приказами Министерства здравоохранения России, а подобные отступления от норм недопустимы.

Дополнительно отмечается, что за последние несколько лет данное медицинское учреждение уже фигурировало в качестве участника восьми арбитражных разбирательств, что может указывать на наличие системных проблем в его деятельности.