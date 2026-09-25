Врач запретил россиянам обогревать квартиры газом: это смертельно
Кардиолог Кондрахин: обогрев газовой плитой приводит к смерти
Кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что обогрев квартиры газовой плитой может закончиться смертью. Об этом он рассказал Life.ru. По словам врача, использование плиты или духовки для обогрева — не просто неэффективный метод, а смертельно опасная практика, способная привести к летальному исходу в течение нескольких минут.
Кондрахин отметил, что такой способ часто вызывает тяжелое отравление угарным газом. Особенно опасно оставлять включенные конфорки в маленьких помещениях без доступа свежего воздуха. Кардиолог подчеркнул: бытовые плиты не рассчитаны на отопление, и у них нет отдельной системы для отвода продуктов горения.