Врачи в регионах Латвии забывают, как лечить детей: Госконтроль бьет тревогу

Госконтроль: семейные врачи в регионах Латвии забывают, как лечить детей

Общество

В регионах Латвии семейные врачи редко видят детей и постепенно теряют навыки педиатрии. Это следует из отчёта Госконтроля, рассмотренного на совместном заседании нескольких комиссий Сейма. Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре признала, что некоторые семейные врачи в краях отказываются принимать детей, поскольку не умеют их лечить, передает Sputnik Латвия⁠.

По её словам, во многих регионах детей слишком мало, врачи редко с ними сталкиваются и забывают навыки педиатрии. Ницмане-Айшпуре подчеркнула, что если в практике мало детей, риск потери квалификации устранить невозможно.

Депутат Сейма Лига Козловска (СЗК), член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, скептически оценила идею обеспечить доступность педиатров в регионах на амбулаторной основе. Она отметила, что это могло бы стать решением, если врачу гарантируют рабочую нагрузку, однако там, где детей мало, педиатр не будет зарабатывать.

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