Посетители сайтов 178 организаций, включая Zoom, IKEA и CNN, столкнулись с атакой хакеров, которые внедрили вредоносный код через платформу Optimizely, используемую компаниями для оптимизации работы интернет-ресурсов. Об этом сообщает Reuters. Скрипты попадали на веб-страницы и могли запускаться при их посещении.

По данным агентства, вредоносные программы пытались подменять адреса криптовалютных кошельков, чтобы переводы уходили мошенникам. Кроме того, они были способны перехватывать номера банковских карт, похищать файлы cookie и скриншоты, а также загружать вредоносный код на устройства Apple.

Таким образом, под угрозой оказались не сами организации, а посетители крупных иностранных интернет-ресурсов: код действовал незаметно для пользователя в момент открытия страницы, а целью злоумышленников были криптовалюта, банковские данные и доступ к устройствам.