Все апостолы собрались у смертного одра Богородицы, но один не успел: подробности Успения

Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков рассказал « Известиям » об обстоятельствах Успения Пресвятой Богородицы. По его словам, при кончине Богоматери присутствовали все апостолы, кроме Фомы, а сам Христос в окружении множества ангелов явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай.

Священник пояснил, что после Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Богородица оставалась в Иерусалиме и проповедовала Господа наравне с апостолами. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, который прежде возвестил о рождении Спасителя. На этот раз он сообщил, что через три дня ее душа оставит тело. Богородица, по словам отца Олега, очень обрадовалась, потому что ее ждала встреча с Тем, кого она любила больше жизни.

Через три дня в доме апостола Иоанна, где жила Мария, чудесным образом собрались апостолы, вернувшиеся из дальних странствий. Не было только Фомы. Когда настало время, явился Христос с ангелами и принял душу Матери.

Жиляков подчеркнул, что в Священном Писании нет сведений о жизни Богородицы после Воскресения Христова. Об Успении известно из двух латинских трактатов V века и послания Псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу Предания, жившего в ранней Церкви.