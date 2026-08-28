Все апостолы собрались у смертного одра Богородицы, но один не успел: подробности Успения
Священник Жиляков: на Успении Богородицы не было только апостола Фомы
Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков рассказал «Известиям» об обстоятельствах Успения Пресвятой Богородицы. По его словам, при кончине Богоматери присутствовали все апостолы, кроме Фомы, а сам Христос в окружении множества ангелов явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай.
Священник пояснил, что после Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Богородица оставалась в Иерусалиме и проповедовала Господа наравне с апостолами. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, который прежде возвестил о рождении Спасителя. На этот раз он сообщил, что через три дня ее душа оставит тело. Богородица, по словам отца Олега, очень обрадовалась, потому что ее ждала встреча с Тем, кого она любила больше жизни.
Через три дня в доме апостола Иоанна, где жила Мария, чудесным образом собрались апостолы, вернувшиеся из дальних странствий. Не было только Фомы. Когда настало время, явился Христос с ангелами и принял душу Матери.
Жиляков подчеркнул, что в Священном Писании нет сведений о жизни Богородицы после Воскресения Христова. Об Успении известно из двух латинских трактатов V века и послания Псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу Предания, жившего в ранней Церкви.