«Все платежи шли лично ей»: как турагентство в Казани оставило клиентов без путевок и денег

В Казани заключили под стражу руководителя турагентства «Белка Летяга» Елену Макарчук. По версии следствия, под предлогом продажи путевок с 2025 по 2026 год она похитила деньги 67 клиентов на общую сумму более ₽19 млн. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда. Уроженке Украинской ССР 1987 года рождения предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном и особо крупном размере — по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

При избрании меры пресечения суд учел тяжесть и обстоятельства предполагаемого преступления, а также данные о личности обвиняемой. Следователь полагает, что женщина может скрыться, оказать давление на участников процесса или иным образом помешать расследованию, поэтому директора отправили под арест.

Скандал вокруг компании разгорелся в конце мая: бывшие сотрудники рассказывали, что без отдыха могли остаться более 100 туристов, а объем обязательств превышал ₽30 млн. По их словам, менеджеры оформляли договоры и принимали оплату, но доступа к счетам не имели, а все платежи, включая наличные, шли лично Макарчук. 30 мая директор объясняла финансовые проблемы «мошенническими действиями агентов» и сообщала об аудите, предложив клиентам обращаться за возвратом в офис. Сотрудники, в свою очередь, призывали туристов не вносить дополнительные платежи и обращаться в полицию.

ООО «Белка Летяга» зарегистрировано в 2023 году, Макарчук — директор и единственный учредитель. По итогам 2025 года агентство имело убыток ₽1,4 млн и долги по налогам ₽23,9 тыс.; рейтинг турфирмы на «Яндекс Картах» в июне составлял 1,0 из 5. Сумма ущерба в ₽19 млн — предварительная оценка.