«Все в руках Божьих»: священник Новицкий объяснил, как готовиться к концу света

Протоиерей Новицкий: покаяние — единственный способ подготовиться к концу света

Общество

Протоиерей Владимир Новицкий объяснил, как правильно готовиться к концу света. По его словам, признаки этого события описаны в Апокалипсисе, а единственный способ подготовки — покаяние. Об этом сообщает ИА ЕЛЬ.

Новицкий отметил, что текст Апокалипсиса напоминает: мир, имеющий начало, когда-то придет к концу. Он подчеркнул, что рассуждать о сроках и пытаться предугадать — это тайна, все в руках Божьих. Каждый человек должен помнить о смерти. Священник назвал покаяние величайшим сокровищем, дарованным людям Господом, поскольку оно очищает душу. Исповедь является элементом покаяния. Единственный способ подготовиться — жить в покаянии, заключил протоиерей.

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