«Все в руках самого человека»: в РПЦ объяснили, как вытащить семью из кризиса, если близкий пьет или скандалит

Верующим дали советы, как укрепить отношения с близкими и изменить жизнь к лучшему. Рекомендации священников опубликованы в рубрике «Святые места», о них рассказывает агентство « Кулик ».

Согласно материалу, частые причины конфликтов в семье — пристрастие к курению, алкоголю или наркотикам. Также отношения разрушают блуд и чревоугодие. Изменение самого себя — непростая задача, однако священнослужители призывают помнить, что близкие, несмотря на первоначальный гнев и непринятие, хотят помочь и поддержать.

Начать советуют с покаяния перед Богом, а затем — перед родными. Необходимо признать свои слабости и ошибки, встать на путь исправления через раскаяние. Важно, чтобы человек сам захотел перемен: если, например, пьющего сына привели в храм лишь формально, результат будет плохим. По словам священников, все в руках самого человека.