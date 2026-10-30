«Все включено» за ₽122 тыс.: недорогие варианты Египта после каникул

Сразу после осенних каникул, которые в этом году продлятся с 26 октября по 4 ноября, россияне могут найти недорогие варианты отдыха в Египте с вылетом из Москвы. Редакция TourDom.ru сравнила наличие мест и стоимость недельного тура на двоих с отправлением 31 октября — 2 ноября и через неделю, 6–8 ноября.

Выяснилось, что в некоторых недорогих отелях тур после каникул обойдется от ₽114 тыс. на двоих, то есть от ₽57 тыс. на человека. В частности, недельный пакет с проживанием в New Badawia Sharm Resort 3* в Шарм-эль-Шейхе и завтраками стоит около ₽114 тыс., а за ₽122 тыс. можно провести неделю в Viva Sharm 3* на том же курорте с питанием по системе «все включено».

Популярные отели категории 4–5* в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде обойдутся дороже, но поездка сразу после каникул все равно позволяет сэкономить по сравнению с отдыхом в сами каникулы. Например, тур на 7 ночей в Pickalbatros Laguna Vista Beach 5* с вылетом 7–9 ноября доступен за ₽230 тыс., что на 17% дешевле аналогичного варианта с 3 ноября за ₽270 тыс. Неделя в Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5* с 3 ноября стоит ₽320 тыс., а с вылетом через четыре дня — уже ₽276 тыс. Отдых в Reef Oasis Beach Resort 4* с 3 ноября обойдется от ₽570 тыс. за 8 дней в junior suite, а при вылете 9 ноября — на ₽50 тыс. дешевле. Таким образом, по данным TourDom.ru, сдвиг поездки на несколько дней после школьных каникул заметно снижает стоимость тура.