Всего 8 недель осознанности могут снизить давление на 7,6 пункта: ученые проверили 18 программ для сердца

Практики осознанности, дневник благодарности и тренировка оптимизма способны за несколько недель улучшить отдельные показатели здоровья сердца и сосудов. Такой вывод сделали исследователи, проанализировав 18 рандомизированных контролируемых испытаний. Работа опубликована в журнале Cardiology Clinics.

В исследованиях участвовали группы по 50–200 взрослых, преимущественно в возрасте от конца 50-х до середины 60-х лет. У многих наблюдались неконтролируемая гипертония, сердечная недостаточность или другие заболевания.

Программы проводились в разных форматах: по телефону, лично, в группах, через приложения и сообщения, а также смешанно. Чаще всего занятия проходили раз в неделю, между ними участники выполняли домашние задания. Большинство курсов длилось от 6 до 12 недель.

Наиболее устойчивый эффект показали программы с ежедневной практикой и еженедельным сопровождением на протяжении 8–12 недель. У участников снижались систолическое давление и показатели воспаления, улучшалась функция эндотелия. В одном 12-недельном цифровом курсе с духовными практиками систолическое давление уменьшилось на 7,6 пункта.

Отдельные программы также помогали больше двигаться, корректировать питание и не пропускать назначенные лекарства. Авторы считают, что для сохранения поведенческих изменений может понадобиться менее интенсивная, но постоянная поддержка.