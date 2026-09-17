В беседе с интернет-изданием « Абзац » врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что щекотка может спровоцировать бессонницу, нервные тики и судороги. По его словам, организм воспринимает такие прикосновения как угрозу, что ведет к перегрузке нервной системы.

С медицинской точки зрения щекотка — это раздражение нервных окончаний на коже. В ответ мозг запускает импульс, стимулирующий непроизвольные защитные реакции: смех, сокращение мышц, подергивание рук. При чрезмерном раздражении нервных волокон, пояснил Прокофьев, возможны патологические процессы — от психомоторного возбуждения и панических атак до бессонницы, тиков, непроизвольных сокращений и судорог. Также могут возникать нарушения в работе вегетативной нервной системы.

Специалист подчеркнул, что злоупотреблять такими играми нежелательно. Особенно уязвимы дети: их нервная система только формируется и остро реагирует на подобные перегрузки.

Слова врача подтверждают нейробиологические исследования. В 2013 году ученые из Тюбингенского университета опубликовали в журнале PLOS One результаты МРТ-исследования реакций мозга на щекотку. Выяснилось, что она активирует не только центры смеха, но и зоны, связанные с ожиданием боли и защитной реакцией «бей или беги». Длительная щекотка вводит нервную систему в состояние сильного стресса. Именно такая перегрузка и неспособность мозга быстро выйти из режима опасности провоцируют мышечные спазмы, панические атаки и бессонницу.