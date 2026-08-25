Вселенная расширяется из-за квантовой неопределенности, а не темной энергии: новая модель физика из Университета Брауна

Ускоренное расширение Вселенной может объясняться не загадочной темной энергией, а квантовыми неопределенностями в самой структуре космоса. Такую гипотезу выдвинул физик Саввас Кушиаппас из Университета Брауна, его работа опубликована в журнале Physical Review D.

Стандартная космологическая модель отводит темной энергии около 68% от общей плотности энергии Вселенной. Однако наблюдения не всегда согласуются с теорией квантовых полей, поэтому ученые продолжают искать альтернативные объяснения.

Кушиаппас предложил модель, в которой одновременно измерить размеры Вселенной и скорость ее расширения невозможно. Это меняет уравнения, используемые космологами. По мнению физика, ускоренная экспансия может быть следствием квантовых неопределенностей, а не действия неизвестного компонента.

Автор обращается к теории квантовой гравитации и пытается связать ее с общей теорией относительности, описывающей гравитацию и крупномасштабную структуру пространства-времени. Если гипотеза подтвердится, астрономы смогут искать экспериментальные следы квантово-гравитационной физики в истории расширения Вселенной. Это может изменить представление о темной энергии и перенести часть объяснений на изменение космической геометрии.