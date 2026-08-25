Вспышка стафилококка в детсаду на Сахалине: что известно о заболевших детях и почему диагноз пока не окончательный
Роспотребнадзор: у заболевших в Корсакове детей диагностирован стафилококк
У детей, массово заболевших в детском саду в Корсакове на Сахалине, предварительно диагностирован стафилококк. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.
По ее словам, окончательный эпидемиологический диагноз будет установлен после подтверждения, что стафилококки от больных, внешней среды и сотрудников идентичны. Затем специалисты определят источники и факторы передачи заболевания. Сейчас ведомство выясняет, откуда могла распространиться инфекция.