Встретятся ли невенчанные супруги после смерти? Священник Зорин объяснил

Священник Зорин: невенчанные супруги могут встретиться после смерти

Общество

Пензенский священнослужитель Виталий Зорин высказался о загробной участи невенчанных супругов. По его словам, вопрос особенно сложен, если один из них не был крещен. Об этом сообщает ИА «Кулик».

Настоятель храма Иоанна Предтечи Виталий Зорин отметил, что верующих может волновать, смогут ли такие супруги после смерти встретиться и узнать друг друга. В христианском учении спасение связано с верой и принятием крещения: крестившийся и имеющий веру будет спасен, а не принявший крещения будет осужден.

При этом представители РПЦ, как правило, не берут на себя право делать окончательные выводы о посмертной судьбе человека. Согласно церковному пониманию, такие решения находятся не в человеческой власти, а относятся к Божьему суду. Зорин советует тем, кого тревожит этот вопрос, молиться и надеяться на милость Божию. По его словам, важно надеяться, что некрещеный супруг или супруга примет крещение еще при жизни, а брак будет заключен по церковным канонам.

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