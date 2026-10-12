Встретятся ли невенчанные супруги после смерти? Священник Зорин объяснил

Пензенский священнослужитель Виталий Зорин высказался о загробной участи невенчанных супругов. По его словам, вопрос особенно сложен, если один из них не был крещен. Об этом сообщает ИА « Кулик ».

Настоятель храма Иоанна Предтечи Виталий Зорин отметил, что верующих может волновать, смогут ли такие супруги после смерти встретиться и узнать друг друга. В христианском учении спасение связано с верой и принятием крещения: крестившийся и имеющий веру будет спасен, а не принявший крещения будет осужден.

При этом представители РПЦ, как правило, не берут на себя право делать окончательные выводы о посмертной судьбе человека. Согласно церковному пониманию, такие решения находятся не в человеческой власти, а относятся к Божьему суду. Зорин советует тем, кого тревожит этот вопрос, молиться и надеяться на милость Божию. По его словам, важно надеяться, что некрещеный супруг или супруга примет крещение еще при жизни, а брак будет заключен по церковным канонам.