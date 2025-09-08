8 сентября ВСУ применили реактивные ракеты-дроны «Паляница» для нанесения ночных ударов по Донецку и Макеевке. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на республиканские оперативные службы.

По информации, полученной от источника агентства, украинские боевики осуществили атаку с применением комбинированных методов, включая использование ударных беспилотников авиационного типа.

«Это были реактивные дроны-ракеты „Паляница“», — рассказали собеседники ТАСС.

По их данным, в Донецке и Макеевке зафиксировано не менее 20 запусков беспилотников, среди которых значительная часть представляла собой новые модели дронов-ракет.

Оперативные службы также сообщили, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow в ходе атаки. В результате массированного удара с применением ударных беспилотников двое человек погибли, а еще 16 местных жителей получили ранения.

Ранее военэксперт Джерелиевский назвал причины заявлений Киева о созданий ракет и БПЛА.