В августе продажи легковых автомобилей с пробегом в России снизились на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 518,2 тыс. машин. К июлю падение составило еще 5,6%. Об этом свидетельствуют данные «Автостата». Дилеры, опрошенные «Коммерсантом», также фиксируют снижение покупательской активности на вторичном рынке.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Роман Титов отметил, что говорить о разовой статистической погрешности уже сложно: снижение наблюдается второй месяц подряд.

Среди причин ослабления спроса собеседники издания называют сложности с доступностью топлива, высокие цены на машины с пробегом и проблемы с кредитованием. Часть покупателей ищет автомобили европейских марок с определенными характеристиками и не готова заменять их китайскими моделями, если подходящего варианта нет.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что спрос действительно стал более осторожным, но пока не рассматривают снижение как устойчивый нисходящий тренд. Там допускают, что речь идет о сезонной нормализации активности после изменения сроков покупок. При этом структура вторичного рынка меняется: в августе китайские автомобили с пробегом впервые заняли пятое место по объему продаж.