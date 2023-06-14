Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на 23 площадках Подмосковья
Фото: [Пресс-служба министерства социального развития МО]
В июне в Подмосковье пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», напомнили в областном министерстве социального развития.
Мероприятие состоится на двадцати трех площадках, флагманские расположатся в Подольске и Ногинске, добавили в ведомстве.
Первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся в Московской области в апреле. Участие в нем приняли свыше 7,5 тысячи человек, отметила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.
«Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн формат», — подчеркнула министр.
На ярмарке будут представлены вакансии от крупнейших производственных и промышленных предприятий, работающих на территории Подмосковья. Соискателям расскажут, как пройти переобучение и повысить профессиональные компетенции, получить поддержку от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.
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