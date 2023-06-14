Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на 23 площадках Подмосковья

В июне в Подмосковье пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», напомнили в областном министерстве социального развития.

Мероприятие состоится на двадцати трех площадках, флагманские расположатся в Подольске и Ногинске, добавили в ведомстве.

Первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства состоялся в Московской области в апреле. Участие в нем приняли свыше 7,5 тысячи человек, отметила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн формат», — подчеркнула министр.

На ярмарке будут представлены вакансии от крупнейших производственных и промышленных предприятий, работающих на территории Подмосковья. Соискателям расскажут, как пройти переобучение и повысить профессиональные компетенции, получить поддержку от государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым.

*Возрастное ограничение 16+