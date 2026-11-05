На российском рынке мессенджеров появился новый игрок — вслед за государственным MAX запустили еще один сервис, и у пользователей впервые за долгое время возник реальный выбор. Об этом сообщает PRIMPRESS .

По данным издания, после ухода части зарубежных сервисов рынок оказался в подвешенном состоянии: привычные приложения работают с ограничениями, а новые площадки только набирают аудиторию, поэтому появление конкурирующего продукта сразу привлекает внимание и обычных пользователей, и бизнеса. Обычно новые российские мессенджеры делают ставку на работу без VPN, встроенные платежи и интеграцию с банковскими и государственными сервисами. Отдельный аргумент — хранение данных внутри страны, что для корпоративных клиентов нередко важнее самого функционала. При выборе сервиса главный вопрос не в том, какой мессенджер запустили, а в том, где находятся собеседники: без аудитории приложение остается пустым. Второй критерий — кроссплатформенность, то есть нормальная версия для компьютера, третий — политика безопасности: шифрование, хранение истории переписок и обращение с данными.

Издание советует ставить новый мессенджер не как основной, а как второй: сначала проверить звонки, отправку файлов и работу на компьютере, а через неделю, если все устраивает, перевести туда часть переписки. По прогнозу PRIMPRESS, рынок ждет не «победитель», а разделение: один мессенджер для работы, второй — для личного общения, а настоящая проверка нового сервиса начнется через несколько месяцев.