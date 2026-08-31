Студенты, прилетевшие 30 августа из Южно-Сахалинска в Благовещенск, остались без багажа. По словам матери одного из пассажиров, вместе с ее сыном чемоданы не получили еще несколько десятков человек. Женщина рассказала «Эху Сахалина», что на борт не загрузили 22 чемодана из-за технических причин, а пассажирам пообещали доставить их следующим рейсом около пяти утра 31 августа.

Утром молодые люди вернулись в аэропорт, но багажа не оказалось. Сначала им сказали ждать сообщения, затем — что вещи прибудут 1 сентября. В чемоданах находились одежда и вещи для учебы, а также продукты с Сахалина: рыба, морепродукты и икра. Родители опасаются, что они могут испортиться.

Мать одного из студентов попыталась выяснить судьбу багажа через справочную аэропорта Южно-Сахалинска. Там ей сообщили, что чемоданы отправили 31 августа рейсом в Хабаровск, и упомянули «коммерческую загрузку». Женщина возмутилась: она покупала билет с багажом, но ребенок остался без вещей. Официального подтверждения причин, по которым багаж не попал на рейс, пока нет.

Это второе обращение в редакцию за сутки, связанное с багажом на рейсах из Южно-Сахалинска.