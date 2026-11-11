Втрое больше за год: сколько жители Прикамья потратили на аналоги препарата для похудения
«В курсе.ру»: жители Прикамья потратили на аналоги «Оземпика» ₽943 млн
С начала года жители Пермского края потратили на аналоги «Оземпика» более ₽943 млн — более чем втрое больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма составляла ₽299 млн. Об этом сообщает «В курсе.ру». Препарат датской компании Novo Nordisk используется при лечении сахарного диабета, однако быстро стал популярным как средство для похудения.
Поставки «Оземпика» в Россию прекратились в декабре 2023 года. На фоне высокого спроса отечественные производители лекарств начали выпуск аналогов на основе семаглутида. «Оземпик» как средство лечения ожирения широко популярен во всем мире, а цена российских аналогов ниже оригинала — это и объясняет повышенный спрос со стороны россиян.
Таким образом, по данным издания, речь идет о многократном росте трат именно на аналоги: оригинальный препарат в страну не поставляется с конца 2023 года, и спрос переориентировался на более дешевые отечественные версии на том же действующем веществе.