Вы годами переплачиваете за связь из-за «мертвых» опций: эксперт рассказал, как за пять минут проверить свой тариф

Россияне могут заметно сократить траты на мобильную связь, если откажутся от ненужных опций в тарифе, начнут звонить через мессенджеры и воспользуются несколькими неочевидными хитростями. Об этом « Абзацу » рассказал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

По словам эксперта, многие абоненты годами платят за устаревшие функции, о которых сами операторы уже забыли. Архивные тарифы нередко содержат скрытые платные опции, и вычислить их можно через мобильное приложение поставщика услуг или в офисе компании. Отключение этих услуг даст пусть и не радикальную, но ощутимую экономию.

Ещё один способ снизить расходы — перенести голосовые вызовы в мессенджеры. Бесплатный Wi-Fi, доступный во многих общественных местах, позволяет общаться без расхода минут, особенно если текущий тариф подразумевает поминутную тарификацию. Сам Букштейн привёл личный пример: он обнаружил, что продолжает оплачивать старый тариф, хотя чаще принимает входящие, а не совершает звонки. В итоге он перешёл на условия, при которых собственные вызовы оплачиваются по факту, а не пакетом минут.

Эксперт также посоветовал присмотреться к пакетным предложениям от одного оператора. Совмещение мобильной связи, домашнего интернета и других сервисов в едином пакете зачастую обходится дешевле. Если же оператор отказывается предоставлять более выгодные условия, можно прибегнуть к испытанной уловке — сообщить о намерении перейти к конкуренту. По словам Букштейна, компании не любят терять даже одного клиента и часто идут навстречу, предлагая, например, несколько льготных месяцев. Он подчеркнул, что жёстко фиксированных тарифов у операторов нет, и пространство для манёвра сохраняется, однако злоупотреблять этим приёмом не стоит.