Актриса Ирина Пегова призналась, что является большой любительницей быстрой езды и регулярно получает крупные штрафы за превышение скорости. Об этом звезда рассказала журналистам на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды».

По словам артистки, суммы взысканий, особенно на платных трассах, порой вызывают у нее самой искренний шок.

«Если вам сказать суммы, вы просто офигеете. Я сама офигела в последний раз», — поделилась Пегова.

Она также с улыбкой добавила, что из-за частых нарушений сотрудники ДПС уже давно знают ее в лицо и регулярно узнают при проверке документов.