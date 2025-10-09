«Выбросил как мусор»: соседка рассказала шокирующие подробности трагедии в Уфе
РЕН ТВ: отец трехлетней девочки из Уфы выбросил ее из окна вместе с мусором
Под окнами квартиры, откуда неадекватный отец выбросил собственную трехлетнюю дочь, разбросаны многочисленные вещи, включая телевизор, документы и коробки, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам соседки, мать девочки накануне уехала с другим ребенком на лечение. Женщина рассказала, что глава семейства систематически злоупотреблял алкогольными напитками. Его супруга в подобном поведении замечена не была.
Пострадавшая девочка чудом осталась жива, но находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Следить за ее состоянием будет лично министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство опубликовало кадры с места инцидента и из квартиры, откуда была выброшена девочка.
Ранее стало известно, что мать трехлетней девочки отправилась в Уфу после того, как узнала о трагедии.