«Выбросил как мусор»: соседка рассказала шокирующие подробности трагедии в Уфе

Под окнами квартиры, откуда неадекватный отец выбросил собственную трехлетнюю дочь, разбросаны многочисленные вещи, включая телевизор, документы и коробки, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам соседки, мать девочки накануне уехала с другим ребенком на лечение. Женщина рассказала, что глава семейства систематически злоупотреблял алкогольными напитками. Его супруга в подобном поведении замечена не была.

Пострадавшая девочка чудом осталась жива, но находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Следить за ее состоянием будет лично министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство опубликовало кадры с места инцидента и из квартиры, откуда была выброшена девочка.

Ранее стало известно, что мать трехлетней девочки отправилась в Уфу после того, как узнала о трагедии.