Вычет для арендаторов: депутат пообещал поддержать молодые семьи, но предупредил о риске роста цен

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с « Абзацем » предложил ввести налоговый вычет для молодых семей, снимающих жилье. По его словам, аренда квартиры стала необходимым элементом жизни для многих, и государству было бы несправедливо заботиться о гражданах только после покупки ими жилья. Парламентарий пообещал проработать инициативу до конца сентября.

При этом он подчеркнул, что спешить с реализацией нельзя. Вычет для арендаторов может спровоцировать собственников на поднятие цен или отказ от официального договора, и тогда благая мера обернется удорожанием аренды и ростом конфликтов. Поэтому сначала необходимо тщательно просчитать, кому и в каком объеме положена поддержка в зависимости от региона, и главное — сделать так, чтобы вычет помогал именно молодой семье, а не квартиродателю, получившему повод поднять плату. Новичков добавил, что будет прорабатывать идею с командой — время до нового созыва есть.