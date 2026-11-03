Выдавит из земли и порвет трубы: главная ошибка дачников при подготовке канализации к морозам

Оставлять септик пустым перед зимой категорически нельзя: полная откачка станции — серьезная ошибка, которая может обернуться дорогим ремонтом весной. Об этом предупредил ведущий инженер-технолог по автономным инженерным системам и очистным сооружениям Аркадий Вершинин, передает « Наш город ».

По его словам, главная опасность возникает весной, когда поднимаются грунтовые и талые воды: легкая пластиковая емкость без жидкости может не выдержать выталкивающего давления и буквально подняться из земли, повредив подводящие и отводящие трубы и другие элементы системы.

Есть и другая угроза — деформация корпуса. Промерзающий грунт давит на стенки емкости, и если внутри недостаточно жидкости, компенсирующей внешнее давление, пластик может прогнуться, а в худшем случае треснуть. Ремонт или замена оборудования обойдутся владельцу в значительную сумму. При этом оставлять септик полным до краев тоже не всегда правильно: способ подготовки зависит от конструкции — накопительная это емкость или станция биологической очистки, предусмотрена ли зимняя эксплуатация и какая модель установлена. Вершинин советует не откачивать все содержимое без учета особенностей оборудования: уровень жидкости, порядок очистки и необходимость отключения электрических компонентов нужно определять по инструкции производителя. Для некоторых станций предусмотрены утепление крышки и демонтаж компрессоров или насосов. Главное — не консервировать автономную канализацию по универсальной схеме из интернета: ошибка может проявиться не осенью, а только весной, когда исправлять последствия будет значительно дороже.