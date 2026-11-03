Выдавит из земли и порвет трубы: главная ошибка дачников при подготовке канализации к морозам

Инженер Вершинин: полная откачка септика перед зимой является серьезной ошибкой

Общество

Оставлять септик пустым перед зимой категорически нельзя: полная откачка станции — серьезная ошибка, которая может обернуться дорогим ремонтом весной. Об этом предупредил ведущий инженер-технолог по автономным инженерным системам и очистным сооружениям Аркадий Вершинин, передает «Наш город».

По его словам, главная опасность возникает весной, когда поднимаются грунтовые и талые воды: легкая пластиковая емкость без жидкости может не выдержать выталкивающего давления и буквально подняться из земли, повредив подводящие и отводящие трубы и другие элементы системы.

Есть и другая угроза — деформация корпуса. Промерзающий грунт давит на стенки емкости, и если внутри недостаточно жидкости, компенсирующей внешнее давление, пластик может прогнуться, а в худшем случае треснуть. Ремонт или замена оборудования обойдутся владельцу в значительную сумму. При этом оставлять септик полным до краев тоже не всегда правильно: способ подготовки зависит от конструкции — накопительная это емкость или станция биологической очистки, предусмотрена ли зимняя эксплуатация и какая модель установлена. Вершинин советует не откачивать все содержимое без учета особенностей оборудования: уровень жидкости, порядок очистки и необходимость отключения электрических компонентов нужно определять по инструкции производителя. Для некоторых станций предусмотрены утепление крышки и демонтаж компрессоров или насосов. Главное — не консервировать автономную канализацию по универсальной схеме из интернета: ошибка может проявиться не осенью, а только весной, когда исправлять последствия будет значительно дороже.

Читайте также

Духовный долг: Священники раскрыли главный смысл визитов на погост

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

Поели — и живот раздуло: о каких заболеваниях говорит тяжесть после еды

Поели — и живот раздуло: о каких заболеваниях говорит тяжесть после еды

Мать брошенного под дом в Зеленограде новорожденного раскрыла мотивы своего поступка

Мать брошенного под дом в Зеленограде новорожденного раскрыла мотивы своего поступка

Штраф и извинения: активист Збигнев Комоса проиграл суд Ярославу Качиньскому

МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

Альтернативный импорт: В РФ возобновились продажи корейского седана Kia K5

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

Изменение климата: Потепление расширило географию распространения клещей

Пенсии за ноябрь: владельцы карт получат деньги заранее 3 и 20 ноября в Подмосковье

Химия вместо порчи: в церкви раскрыли секрет потемневшего крестика

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Добавьте mosregtoday.ru в избранное