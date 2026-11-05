«Выглядишь как татарин»: англичанин уехал из Казани с вопросом о своих корнях

Турист из Англии приехал в Казань за впечатлениями, а уехал с вопросом о собственном происхождении: местные жители не раз говорили ему, что внешне он похож на татарина. Об этом пишет Tatarstan24TV. По данным издания, британец гулял по городу и слышал одно и то же — что выглядит он как татарин, а не как англичанин или русский.