«Выглядишь как татарин»: англичанин уехал из Казани с вопросом о своих корнях

Tatarstan24TV: в Казани британцу сказали, что он похож на татарина, он задумался

Общество

Турист из Англии приехал в Казань за впечатлениями, а уехал с вопросом о собственном происхождении: местные жители не раз говорили ему, что внешне он похож на татарина. Об этом пишет Tatarstan24TV. По данным издания, британец гулял по городу и слышал одно и то же — что выглядит он как татарин, а не как англичанин или русский.

Поначалу гость просто улыбался на такие замечания. Однако позже он задумался всерьез о том, кто же он такой на самом деле, и вопрос о собственных корнях для себя пока не закрыл. Таким образом, поездка, задуманная как знакомство с городом, обернулась для туриста неожиданной темой для размышлений о происхождении.

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