Выяснилось, чем занимается французский велопутешественник в российском СИЗО

Французский велосипедист Софиан Сехили, находящийся под стражей в российском следственном изоляторе (СИЗО), начал изучать русский языке вместе с сокамерниками. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Алла Кушнир.

Накануне суд продлил срок содержания Сехили до 3 ноября 2025 года. Его обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Как отмечает агентство, во время судебных заседаний задержанный пытался общаться на русском языке, несмотря на присутствие профессионального переводчика.

Сехили планировал установить мировой рекорд по скоростному пересечению территории Евразии на велосипеде. В России французскому гражданину грозит наказание в виде денежного штрафа либо лишения свободы сроком до двух лет.

