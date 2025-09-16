Выловленный сом-гигант шокировал рыбаков в Подмосковье

В водах реки Клязьмы в подмосковном округе местные рыбаки выловили гигантского сома, который крайне редко встречается в регионе. Это передает издание REGIONS, ссылаясь на канал «Твое Орехово-Зуево».

Такой экземпляр стал настоящей сенсацией для региона и живым аксессуаром для фотосессии. Рыбаки засняли триумф и взвесили рыбу, которая оказалась на 16,5 кг. Затем водного обитателя отпустили обратно в реку, чтобы сохранить популяцию вида.

«В южных регионах страны сомы значительно крупнее, и там даже рыба массой 50–80 килограммов не будет считаться редкостью. Для Орехово-Зуево же это большая удача и позволяет отнести сома к так называемым трофейным экземплярам», — пояснил профессиональный рыболов Андрей Кукалев.

Новость о «клязьминском гиганте» мгновенно разлетелась по округе. Берега реки в эти дни заполонили любители, надеющиеся повторить успех коллег. Кукалев, однако, призвал к ответственности и сохранению вида, так как это важно для всей экосистемы.

При этом отметим, что мировой рекорд по вылову сома принадлежит озеру Иссык-Куль, где был пойман гигант весом 347 кг. Но для подмосковных вод и 16,5 кг — уже настоящая победа.

Ранее сообщалось, что двое мужчин поймали почти двухметрового буйного сома и пытались удержать его около 30 минут.