По его словам, доступность необходимых препаратов — важнейшая составляющая лечения хронических заболеваний. Москва последовательно развивает систему льготного лекарственного обеспечения, чтобы люди с длительной терапией могли вовремя получать назначенные средства и продолжать лечение по рекомендациям врача. Особенно значим этот вопрос для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в этой сфере произошли изменения, благодаря которым терапия доступна не только в стационаре, но и после выписки — на этапе дальнейшего лечения и восстановления.

Емельяненко отметил, что после инфаркта или инсульта крайне важно не прерывать назначенную терапию: пациенту нужно продолжать принимать препараты, соблюдать рекомендации врача и оставаться под медицинским наблюдением. Поэтому в Москве предусмотрена возможность получения льготных лекарств непосредственно при выписке — на первый месяц лечения. Это обеспечивает преемственность между стационарным и амбулаторным этапами помощи и избавляет пациента от необходимости сразу после выписки заниматься дополнительным оформлением рецепта. В итоге задача в том, чтобы человек мог сосредоточиться на восстановлении, своевременно получать лечение и снижать риск повторных сердечно-сосудистых осложнений.