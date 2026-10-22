Выписали из больницы — и сразу с лекарствами: что изменилось для москвичей

Врач Емельяненко: Москва развивает систему льготного лекарственного обеспечения

Общество

В Москве пациенты после выписки из стационара могут получить льготные лекарства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель регионального сосудистого центра ГКБ имени Кончаловского, заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Емельяненко.

По его словам, доступность необходимых препаратов — важнейшая составляющая лечения хронических заболеваний. Москва последовательно развивает систему льготного лекарственного обеспечения, чтобы люди с длительной терапией могли вовремя получать назначенные средства и продолжать лечение по рекомендациям врача. Особенно значим этот вопрос для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в этой сфере произошли изменения, благодаря которым терапия доступна не только в стационаре, но и после выписки — на этапе дальнейшего лечения и восстановления.

Емельяненко отметил, что после инфаркта или инсульта крайне важно не прерывать назначенную терапию: пациенту нужно продолжать принимать препараты, соблюдать рекомендации врача и оставаться под медицинским наблюдением. Поэтому в Москве предусмотрена возможность получения льготных лекарств непосредственно при выписке — на первый месяц лечения. Это обеспечивает преемственность между стационарным и амбулаторным этапами помощи и избавляет пациента от необходимости сразу после выписки заниматься дополнительным оформлением рецепта. В итоге задача в том, чтобы человек мог сосредоточиться на восстановлении, своевременно получать лечение и снижать риск повторных сердечно-сосудистых осложнений.

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