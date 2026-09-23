Высокий лоб, скулы и челюсть: физиогномист Дружкова раскрыла черты лица, которые выдают будущих богачей

Форма лица и отдельные черты, как отметила Дружкова, способны отражать предрасположенность к аналитическому мышлению, лидерству и умению доводить начатое до конца. Кроме того, большое значение имеет общее впечатление ухоженности и здоровья: оно создает психологический эффект ореола и помогает открывать новые карьерные возможности. Разбирая конкретные черты, физиогномист назвала высокий и открытый лоб признаком интеллектуальной активности, способности анализировать и планировать. Хорошо выраженные скулы, по ее мнению, указывают на амбициозность и готовность конкурировать за статус. Выраженная нижняя челюсть и подбородок говорят о волевых качествах, упорстве и способности доходить до результата. Большой рот физиогномисты тоже относят к таким признакам, поскольку с ним можно взять больше возможностей. Дружкова добавила, что ухоженный внешний вид, ровная кожа и осанка считываются подсознательно и добавляют уверенности в глазах собеседника. Привлекательность, опрятность и здоровый вид служат дополнительными ресурсами при знакомстве, собеседовании или продажах. Работает эффект ореола: ухоженному человеку автоматически приписывают компетентность, надежность и успешность. При этом ориентироваться на один признак вроде родинки не стоит — финансовый успех всегда требует комплекса условий, заключила эксперт.