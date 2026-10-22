«Выставила в неприглядном виде»: сколько суд взыскал с клиники за фото пациента

РИА Новости: пациентка потребовала ₽8 млн за рассказ о ее операции

Общество

Пациентка московского медицинского центра потребовала взыскать ₽8 млн из-за публикации в соцсети материалов о ее операции на лице. Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, клиника использовала фотографии, а также рассказ о диагнозе и методах лечения без согласия женщины.

По словам пациентки, врачи публично разобрали ее случай и показали снимки до и после операции, а запись доклада разместили на странице учреждения в соцсети. Женщина посчитала, что публикация выставила ее в неприглядном виде и нарушила ее права.

В иске она просила взыскать ₽5 млн с больницы и еще ₽3 млн с лечащего врача — общая сумма требований составила ₽8 млн. Суд взыскал в пользу пациентки ₽40 тыс. Кроме того, медицинское учреждение обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее ₽20 тыс.

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