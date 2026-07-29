Вздулся аккумулятор? IT-эксперт объяснил, почему гаджет вот-вот взорвется и что делать
IT-эксперт Аверьянов: гаджеты со вздувшимся аккумулятором эксплуатировать нельзя
IT-эксперт Антон Аверьянов в беседе с «Москвой 24» перечислил правила, которые помогут избежать взрыва гаджетов. По его словам, категорически нельзя эксплуатировать устройства со вздувшимся аккумулятором или поврежденным корпусом.
Специалист рекомендовал использовать только сертифицированные зарядные устройства, не оставлять технику надолго под прямыми солнечными лучами и не класть ее под подушку во время зарядки. При появлении запаха гари, сильного нагрева, дыма или деформации корпуса использование устройства следует немедленно прекратить.