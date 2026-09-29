Юрист Эмиль Халимов предупредил, что присвоение лампадок, венков или искусственных цветов с чужих могил может квалифицироваться как мелкое хищение. В беседе с « Абзацем » он пояснил, что эти предметы являются собственностью родственников покойного, поэтому их изъятие считается правонарушением.

При стоимости до ₽2500 и отсутствии признаков уголовной кражи деяние подпадает под статью 7.27 КоАП РФ. Наказание может включать штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток. Если гражданина уже привлекали за хищение на сумму свыше ₽1000, повторный эпизод переводит дело в статью 158.1 УК РФ.

Халимов также отметил, что за умышленную порчу чужого имущества без признаков осквернения предусмотрена ответственность по статье 7.17 КоАП РФ. Воинские могилы и мемориалы защищены статьей 243.4 УК РФ: за осквернение или повреждение объектов историко-культурного значения грозят штрафы до ₽3 млн либо лишение свободы на срок до пяти лет.