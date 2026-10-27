Взрослый порошок для детских вещей: почему появляется дерматит и как этого избежать

Врач Кондрахин: забытые в стиральной машине вещи опасны для кожи

Общество

Если оставить постиранные вещи в стиральной машине надолго, они могут стать источником бактерий и вызвать раздражение кожи. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики, кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, такие вещи контаминируются микроорганизмами, в них заводятся бактерии, и они способны быть источником раздражения на коже или давать неприятные эстетические моменты. Опасность также могут представлять неподходящие моющие средства, особенно при стирке детской одежды: часть порошка или геля остается на ткани после полоскания и вызывает кожную реакцию. Если детские вещи постирали неподходящим средством, специалист рекомендовал включить дополнительное полоскание. Кондрахин отметил, что при использовании взрослых порошков для маленьких детей возможна реакция в виде контактного дерматита, а отдушки могут вызвать кашель или раздражение слизистой.

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