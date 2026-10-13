За 218 юаней в императора: как российские туристы снимаются в китайских дорамах

Российские туристы могут за деньги сняться в китайских дорамах на крупнейшей киностудии Hengdian World Studios, известной как «Китайский Голливуд». Об этом сообщает « Турпром ». Студия расположена в городе Дунъян провинции Чжэцзян и предлагает более 40 адаптивных сценариев.

Туристы могут выбрать базовый соло-пакет за 218 юаней (около ₽3100) — допуск на площадку, инструктаж и съемка одной сцены, или VIP-пакет за 388 юаней (около ₽5500) — с гримом, костюмом, светом и работой оператора. Готовый ролик выдают через два дня.

Эксперт по рынкам Юго-Восточной Азии и Востока Сергей Новиков назвал это гениальным маркером новой эры туризма впечатлений. По его словам, люди больше не хотят просто ходить за гидом, а стремятся к эмоциональному резонансу и самовыражению, например, примерить роль императора или воина.

Добраться до студии можно из Шанхая или Ханчжоу на скоростном поезде до Дунъяна или Иу, затем на автобусе или такси. Для полного погружения можно остановиться в отеле Rossyli Hotel на территории студии, где за интерактивные задания начисляют игровую валюту.

Студия снимает более десятка проектов в день, на площадках круглосуточно дежурят более 30 человек персонала. Языковой барьер не станет помехой: переводчики в смартфонах и жесты режиссеров помогают даже зажатым туристам войти в образ. В любом случае турист получит уникальный вертикальный клип для соцсетей.