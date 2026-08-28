Выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни предусмотрены в 26 российских регионах. Это следует из нормативных актов, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Единого федерального закона о таких выплатах пока нет, поэтому регионы устанавливают суммы и условия самостоятельно. В августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести меры поддержки на федеральном уровне для защиты традиционных семейных ценностей.

Выплаты за проживание в браке более 50 лет действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях, Республиках Коми и Удмуртия, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Татарстане и Камчатском крае выплаты есть только в столицах — Казани и Петропавловске-Камчатском.

Одни из самых крупных сумм предусмотрены в Челябинской области: к знаку отличия «Семейное счастье» за 50, 60 и 70 лет брака прилагается выплата в ₽50 тыс., ₽100 тыс. или ₽150 тыс. соответственно. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а также в Санкт-Петербурге платят по ₽50 тыс. за 50 лет брака, ₽70 тыс. — за 70 лет. В Санкт-Петербурге дополнительно предусмотрена выплата за 75 лет совместной жизни.

В Москве для пар, отметивших юбилей после 1 января 2026 года, за 50 лет положено ₽29,6 тыс., за 55 и 60 лет — ₽37 тыс., за 65 и 70 лет — ₽44,4 тыс. В Ставропольском крае награжденные медалью «За сохранение семейных ценностей» получают однократно ₽100 тыс. за любой юбилей от 50 до 75 лет, но не более ста семей в год.

В Калининградской области выплачивают по ₽5 тыс. за 50, 60 и 70 лет брака. В Пензенской области такую же сумму дают однократно к золотой свадьбе. Самый высокий возрастной ценз — в Коми: ₽50 тыс. платят парам, прожившим в браке 65 лет и более и живущим в регионе не менее 20 лет. В Северной Осетии выплаты проводили разово в 2025 году — по ₽25 тыс., в том числе за 25 лет брака, а не только для пар с полувековым стажем.