Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с 360.ru объяснила, почему курьерам могут запретить передвигаться по тротуарам. По ее словам, за пределами Москвы сложно контролировать, на каком именно транспорте работают доставщики.

В столице многие операторы доставки работают со своими курьерами исходя из того, что их электровелосипеды — это именно СИМ с ограничением скорости и мощности. Однако если выйти чуть за пределы МКАД, в отношении курьеров наблюдается гораздо больше хаоса.

Эрдман отметила, что в Москве система КИС «АРТ» позволяет идентифицировать курьера и его транспорт. При этом некоторые электровелосипеды по своим характеристикам фактически относятся к мопедам. Поэтому эксперт считает, что до наведения порядка таким доставщикам следует передвигаться по проезжей части, а не по тротуарам. Таким образом, по ее мнению, проблема связана не столько с самими курьерами, сколько с размытыми границами между видами транспорта и отсутствием контроля за их использованием за пределами столицы.