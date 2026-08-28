Забрала из ячейки 150 г золота и все накопления, а потом отдала незнакомцу: схема, после которой полиция ищет курьера

Пожилая жительница Новокузнецка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась золотых слитков и наличных. Об этом сообщает « Сiбдепо » со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

По данным ведомства, 79-летней женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка. Выполняя ее указания, пенсионерка забрала из банковской ячейки 150 г золота и накопления, упаковала ценности и деньги в пакет, перемотала его скотчем и передала курьеру. Общая сумма ущерба составила ₽3,2 млн.

Сейчас полиция устанавливает личности телефонной мошенницы и ее сообщника.