Зачем ребенку идти в школьный медпункт, если ничего не болит: врач назвала 6 поводов, о которых молчат родители

Родителям стоит заранее объяснить ребенку, с какими вопросами можно обращаться в школьный медпункт. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Минздрава России Жанетта Горелова.

По ее словам, школьные медики — ключевое звено системы школьной медицины. В медкабинет можно прийти при ухудшении самочувствия во время занятий, при травмах или жалобах в течение дня. Также туда обращаются по вопросам вакцинации, оформления пропуска по болезни, за рекомендациями по здоровому образу жизни и режиму дня. Кроме того, медработник может помочь ребенку в адаптации к школьной среде.