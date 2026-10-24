«Зачем вы храните этот мусор?!»: почему пакет с пакетами шокирует американцев, а русским служит годами

«Стеклянная сказка»: американцев шокирует привычка россиян хранить пакеты

Общество

Привычка хранить пакет с пакетами, знакомая многим россиянам, вызывает у иностранцев, в том числе американцев, недоумение и даже шок. Об этом пишет дзен-канал «Стеклянная сказка».

То, что одни считают пережитком прошлого, другие воспринимают как проявление смекалки и бережливости: в российских семьях многие предметы стараются использовать повторно, а не выбрасывать после первого применения. Во многих домах есть отдельное место для пластиковых пакетов из магазинов — их аккуратно складывают в большой пакет или убирают в кухонный шкаф, чтобы использовать в будущем. Со стороны это может выглядеть как ненужное накопительство, однако применение находится почти всегда: пакеты подходят для мусора, хранения вещей, упаковки обуви или сбора предметов перед переездом.

Вместо покупки новых пакетов под каждую задачу россияне используют уже имеющиеся — такая привычка помогает экономить деньги и сокращать количество отходов. Для одних это бытовая мелочь, для других — пример практичного подхода к повседневной жизни. И хотя подобная привычка встречается не только в России, именно в российских семьях она давно стала узнаваемой частью домашнего быта.

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