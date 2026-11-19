В Русской Православной Церкви (РПЦ) дали рекомендации верующим о том, как корректно реагировать на несправедливые замечания со стороны пожилых прихожанок в храмах. Как сообщает информационное агентство «Кулик», подобная агрессия и непрошеные наставления нередко становятся причиной, по которой молодые люди и семьи с детьми перестают посещать богослужения.

Представители Церкви напоминают, что главная цель визита в храм — это встреча с Богом, а не общение с окружающими. Тем не менее, если пожилая женщина начинает безосновательно критиковать внешний вид или поведение, особенно касаясь чужих детей, терпеть это не обязательно.

Священнослужители советуют в таких ситуациях использовать тактику встречных вопросов. Хотя такая реакция может спровоцировать кратковременную вспышку недовольства, она часто заставляет оппонента задуматься о неуместности своего поведения и в будущем воздержаться от роли «храмового контролера».