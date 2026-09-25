Задержали рейс? Юрист Манько объяснил, что вам обязаны дать бесплатно

Пассажиры задержанных рейсов вправе рассчитывать на бесплатные напитки, горячее питание, размещение в гостинице и полный возврат стоимости билета. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько. По его словам, путешествующих с детьми младше семи лет должны сразу сопроводить в комнату матери и ребенка.

Специалист уточнил, что уже через два часа ожидания авиакомпания обязана предоставить прохладительные напитки. Спустя четыре часа перевозчик должен обеспечить горячим питанием. В дальнейшем еду выдают с определенной периодичностью: днем — каждые шесть часов, ночью — каждые восемь. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, пассажира обязаны бесплатно разместить в гостинице и организовать трансфер туда и обратно.

Юрист также объяснил, как получить компенсацию за сорванные планы. Если из-за задержки пассажир потерял бронь в отеле или билеты на концерт по вине авиакомпании, он может потребовать возмещения убытков, сохранив подтверждающие чеки. Однако при погодных условиях или закрытии воздушного пространства компенсация не предусмотрена.

Манько напомнил, что вернуть полную стоимость авиабилета можно даже по невозвратному тарифу. Для этого следует написать претензию и потребовать перечисления средств на карту.