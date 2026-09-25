Задержали рейс? Юрист Манько объяснил, что вам обязаны дать бесплатно

Юрист Манько: пассажирам задержанных рейсов положены напитки и питание

Общество

Пассажиры задержанных рейсов вправе рассчитывать на бесплатные напитки, горячее питание, размещение в гостинице и полный возврат стоимости билета. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. По его словам, путешествующих с детьми младше семи лет должны сразу сопроводить в комнату матери и ребенка.

Специалист уточнил, что уже через два часа ожидания авиакомпания обязана предоставить прохладительные напитки. Спустя четыре часа перевозчик должен обеспечить горячим питанием. В дальнейшем еду выдают с определенной периодичностью: днем — каждые шесть часов, ночью — каждые восемь. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, пассажира обязаны бесплатно разместить в гостинице и организовать трансфер туда и обратно.

Юрист также объяснил, как получить компенсацию за сорванные планы. Если из-за задержки пассажир потерял бронь в отеле или билеты на концерт по вине авиакомпании, он может потребовать возмещения убытков, сохранив подтверждающие чеки. Однако при погодных условиях или закрытии воздушного пространства компенсация не предусмотрена.

Манько напомнил, что вернуть полную стоимость авиабилета можно даже по невозвратному тарифу. Для этого следует написать претензию и потребовать перечисления средств на карту.

Читайте также

Замена или ремонт: канатную дорогу Нижний Новгород — Бор ждет полугодовой простой

Замена или ремонт: канатную дорогу Нижний Новгород — Бор ждет полугодовой простой

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

«Мест не хватило»: в 82-летний турист погиб в драке за шезлонг на пляже

Врач назвал анализы, которые стоит сдать осенью

Врач назвал анализы, которые стоит сдать осенью

Подмосковье стало лидером по числу финалистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Подмосковье стало лидером по числу финалистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться»

«Угрожала ножницами»: в Сочи разгорелся скандал вокруг воспитателя детсада

Почему 21 сентября считается особенным днем: священник раскрыл смысл Рождества Богородицы

Россиянам напомнили, что ухудшает кредитную историю

Россиянам напомнили, что ухудшает кредитную историю

«Мы все умрем!»: пассажиры рейса с россиянами пережили несколько страшных минут в шторм

В Калининградской области обсуждают подозрительный документ о росте цен

В Калининградской области обсуждают подозрительный документ о росте цен

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Донорский марафон «Пульс Подмосковья» стартовал в Московской области

Россиян атакует ОРВИ без температуры: врачи рассказали о необычных симптомах

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Мытье рук больше не спасает: эпидемиолог разрушил миф о защите от кишечных инфекций

Добавьте mosregtoday.ru в избранное