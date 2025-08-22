Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал жест ВСУ у здания суда в Италии

Украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по делу о теракте на газопроводах «Северный поток», продемонстрировал у здания суда жест, характерный для военных ВСУ. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В Италии задержали подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Им оказался гражданин Украины Сергей Кузнецов. Выходя из здания суда после слушаний, он продемонстрировал собравшимся журналистам характерный жест — сложил пальцы в знак, который часто используют военные Вооруженных сил Украины.

Этот жест, показываемый тремя пальцами, в украинской традиции символизирует национальную идентичность и стремление к победе. Его демонстрация в таком контексте мгновенно привлекла внимание мировых СМИ. Немецкое издание Bild первым опубликовало кадры с этим инцидентом.

