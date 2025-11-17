Загадочная радиостанция УВБ-76 передала осмысленное слово, которое никогда не звучало в эфире

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала ранее не звучавшее в эфире осмысленное слово. Об этом говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который посвящен работе станции.

17 ноября в 11:11 мск в эфире прозвучало слово «жеребость», которое в русском языке обозначает беременность у кобылиц.

Это событие привлекло особое внимание, поскольку в последние месяцы станция в основном повторяла сообщения, которые уже звучали в январе и феврале 2022 года.

Например, 25 августа «жужжалка» передала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые прозвучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 транслировала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Радиостанция вещает с 1976 года и среди радиолюбителей получила название «жужжалка» из-за характерных звуков и шумов, сопровождающих передачи. На ее волнах регулярно фиксируют закодированные сообщения, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с важными мировыми событиями.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала слово «ржавленье», которое звучало в эфире в феврале 2022 года.