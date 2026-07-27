Закатывание глаз и «на удивление хорошая презентация»: эйчар перечислила тревожные сигналы, что вас выживают с работы

Директор по персоналу коммуникационной группы «Прогресс» Екатерина Зеленкова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » рассказала о главных признаках микроагрессии в коллективе. По ее словам, агрессия на работе редко принимает форму открытого конфликта — гораздо чаще это систематические мелкие уколы, которые маскируются под обычные рабочие моменты и постепенно разрушают уверенность сотрудника.

Ключевой маркер — фоновое обесценивание: человека регулярно перебивают на совещаниях, игнорируют его идеи, а затем хвалят за те же мысли другого коллегу. Явными сигналами служат и невербальные проявления — демонстративные тяжелые вздохи, закатывание глаз и снисходительные комментарии. Микроагрессия прячется и за специфическим юмором, напускной заботой, фразами вроде «ты слишком остро на все реагируешь» или сомнительными комплиментами наподобие «на удивление хорошая презентация». В корпоративных чатах она приобретает форму пассивно-агрессивной вежливости, подчеркнутого «как я уже писал выше» и намеренного исключения из важных обсуждений. Коварство ситуации в том, что человек начинает сомневаться в собственной адекватности, списывая происходящее на придирки к мелочам.

Если после общения с определенными коллегами сотрудник систематически чувствует опустошение, теряет инициативу и замыкается, это четкий маркер нездоровой атмосферы. Для компании такие процессы крайне опасны: накопленный эффект неуловимых деталей приводит к тому, что бизнес незаметно теряет сильных и изначально лояльных специалистов.