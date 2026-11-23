В Эстонии стартовал сбор подписей против полного закрытия границы с Россией. Об этом сообщил портал Delfi. В петиции говорится, что решение властей напрямую затрагивает многих людей, прежде всего жителей приграничных районов и семьи, живущие по разные стороны границы.

Авторы просят сделать исключение для тех, кому нужно навещать пожилых и больных родственников или вернуться из России в Эстонию. Они подчеркивают, что при обеспечении государственной безопасности необходимо учитывать конституционные права людей, семейные связи и гуманитарные потребности.

По состоянию на 23 ноября под обращением подписались почти 1,9 тысячи человек.

На прошлой неделе власти Эстонии решили закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Через полгода правительство оценит, нужно ли продлевать или отменять ограничения.