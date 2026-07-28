Закупаться впрок — плодить ажиотаж: эксперт объяснил, почему большие запасы бьют по вашему же кошельку
Эксперт Бархота: ажиотажный спрос из-за больших запасов ведет к росту цен
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Москвой 24» посоветовал отказаться от привычки закупать товары в больших объемах. По его словам, такая практика контрпродуктивна: она создает ажиотажный спрос и провоцирует рост цен, которого можно избежать.
При этом сама идея держать некоторый запас на определенный период рациональна, поскольку даже в стабильной экономике возможны резкие скачки цен или перебои с поставками. В качестве примера он привел сентябрь, когда могут возникнуть проблемы с сахаром для консервации. Однако создание больших запасов требует места для хранения, а часть продуктов рискует испортиться или оказаться невостребованной.