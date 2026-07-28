Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с « Москвой 24 » посоветовал отказаться от привычки закупать товары в больших объемах. По его словам, такая практика контрпродуктивна: она создает ажиотажный спрос и провоцирует рост цен, которого можно избежать.

При этом сама идея держать некоторый запас на определенный период рациональна, поскольку даже в стабильной экономике возможны резкие скачки цен или перебои с поставками. В качестве примера он привел сентябрь, когда могут возникнуть проблемы с сахаром для консервации. Однако создание больших запасов требует места для хранения, а часть продуктов рискует испортиться или оказаться невостребованной.