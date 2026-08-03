Заморозка — не вариант: диетолог объяснила, почему летом нужно есть только свежие овощи
Диетолог Мойсенко: летний рацион должен включать много свежих овощей
Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по летнему рациону. По ее словам, питание в этот период должно включать много овощей, причем лучше отдавать предпочтение свежим, а не замороженным, поскольку в них содержится больше витаминов и полезных веществ.
Специалист посоветовала обратить внимание на сельдерей, щавель и шпинат — зелень, которую можно сорвать прямо с грядки. Такие продукты богаты калием и магнием. Кроме того, по ее словам, большое количество питательных веществ содержится и в молодом картофеле.