Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по летнему рациону. По ее словам, питание в этот период должно включать много овощей, причем лучше отдавать предпочтение свежим, а не замороженным, поскольку в них содержится больше витаминов и полезных веществ.