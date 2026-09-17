Заморозки до -2 и ветер 20 м/с: Гидрометцентр предупредил о погодных сюрпризах в ЛНР и на Кавказе
Гидрометцентр: в ЛНР ожидаются заморозки до -2, в Чечне и Ингушетии — ливни
В ночь с 18 на 19 сентября в Луганской Народной Республике ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
По ее словам, 18 сентября в Ингушетии и Чеченской Республике прогнозируются сильный дождь, гроза и ветер 15–20 м/с. В других регионах Южного федерального округа также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, но пока без превышения неблагоприятных или опасных критериев.