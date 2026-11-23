В России прорабатывают двухэтапную реформу тарифов ЖКХ. По ней владельцы больших квартир и домов могут лишиться защиты от резкого роста коммунальных платежей. В Минстрое подтвердили, что инициатива пока обсуждается и окончательных решений нет.

Реформа должна собрать средства на обновление изношенных сетей и разгрузить региональные бюджеты. Замены требуют около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей. Материальное положение семей предлагают оценивать по метражу жилья.

На первом этапе регионы смогут вводить инвестиционные надбавки на отопление, водоснабжение и водоотведение отдельно для населения, бюджетных учреждений и бизнеса. Для граждан сохранят действующие предельные индексы роста платы. На втором этапе среди населения выделят собственников жилья большой площади, и ограничения роста тарифов на них не распространятся. Сначала это коснется отопления, затем воды и канализации. Порог метража, размер надбавок и сроки второго этапа пока не определены.

От повышения платы из-за площади планируют освободить льготников: пенсионеров, инвалидов, ветеранов.

В Госдуме и экспертном сообществе идею раскритиковали. Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева назвала ее глупой: по ее словам, платят за потребленные ресурсы, а не за площадь. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим предупредил о дорогом администрировании и ударе по небогатым семьям с унаследованным жильем. Кроме того, часть жильцов может отказаться от центрального отопления.